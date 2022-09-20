«التضامن»: 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين وذوي الهمم تعليميا

أعلنت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، تخصيص 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوي الهمم، وطلاب التدريب الفني والمهني، في المراحل التعليمية كافة بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية

وقالت صابرين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه الوزارة نفّذت تلك التوجيهات، بإعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية «ابتدائي، إعدادي، ثانوي» من دفع المصروفات الدراسية، مع تحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين، وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب.

إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات

وأكدت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة، وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية؛ لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.

منح تعليمية لـ 710 طلاب من خلال حاضنات الفائقين

وأكدت أنّ وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، ساهم في دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين، وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوي الإعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طلاب من خلال حاضنات للفائقين، ودعمهم بحافز مادى شهري قدره 1000 جنيه.

وأوضحت أنه تم تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة إقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.