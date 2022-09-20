أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1123 جنيها

سجلت أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق لـ 20 سبتمبر الحالي ارتفاع طفيف مقارنة بمستويات الأسعار في منتصف تعاملات اليوم على المستوى المحلي بينما تراجعت الأسعار عالميا بنحو 0.69%.

وقالت الشعبة العامة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بشكل طفيف بمقدار جنيهين تقريبا مقارنة بالتعاملات في منتصف اليوم الثلاثاء الموافق لـ20 سبتمبر الحالي.

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضحت أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر جاذبية في مصر سجل 1123 جنيها للجرام الواحد مقارنة بـ 1121 جنيها للجرام في منتصف تعاملات اليوم.

وأضافت شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في ختام التعاملات المسائية اليوم 1283.4 جنيه للجرام الواحد مقارنة بـ 1281.4 في منتصف تعاملات اليوم.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 962.5 جنيه للجرام في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 750.80 جنيه للجرام.

وأكدت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية على أن سعر الجنيه الذهب يزن 8 جرامات ذهب من عيار 21 وصل إلى 8984 جنيها دون مصنعية أو ضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

تراجع أسعار الذهب عالميا

على المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب تراجعا بنسبة تصل إلى 0.70% بعد أن تراجع سعر أوقية الذهب بمقدار 11 دولار أمريكي مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وسجل سعر الأوقية 1667 دولار أمريكي.