«شعبة الذهب» تضع خطة للشباب للاستثمار في المعدن الأصفر: اشتروا عملات

يتجه الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية إلى الاستثمار في الذهب، باعتباره من أفضل الأوعية الادخارية للأموال، لحفظها وزيادة أرباحها عند البيع، وهو ما يرغب فيه الكثير من الشباب في الفترة الحالية خاصة مع زيادة أسعاره الكبيرة، ولكن قد يرى البعض إن امكانياته المادية غير مناسبة للاستثمار في الذهب.

وتعليقًا على هذا الأمر، قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنه على الرغم من أن هناك عددًا من الشباب لا يمتلك فائضًا ماديًا كبيرًا لشراء الذهب وتخزينه، إلا أن هذا لا يمنع من الاستثمار في الذهب وادخار الأموال.

خطة استثمارية لشراء الذهب

وأضاف «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «يمكن للشباب أن يدخر جزءًا صغيرًا من أمواله تتراوح من 250 جنيهًا إلى 600 جنيه شهريًا، لشراء عملات ذهبية قيمة، ولكن يجب أن يضع لنفسه خطة استثمارية له في مجال الذهب من خلال تخصيص جزءًا مالي من مدخراته شهريًا»، لافتًا إلى أن العملات الذهبية من أفضل الطرق الاستثمارية للشباب لأن وزنها قليل، ولا يتم إضافة مصنعيات كبيرة عليها مثل المشغولات الأخرى.

شراء عملة ذهبية خلال 4 شهور

وحول تفاصيل الخطة الاستثمارية للذهب، أوضح سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية :«يمكن للشاب اقتناء ربع جنيه ذهب، من خلال توفير مبلغ 250 جنيهًا شهريًا من المرتب الخاص به، وخلال 8 أشهر سيمتلك ربع جنيه، أو ادخار 500 جنيه، وشراء ربع جنيه ذهب خلال 4 أشهر فقط، حيث يقدر سعره بنحو 2000 جنيه».

وأكد «نجيب» أن الشباب يمكنهم ادخار عملة ذهبية أعلى من الربع جنيه، قائلًا:«عندما يتم ادخار 350 جنيهًا شهريًا، يمكن شراء نصف جنيه ذهب خلال 12 شهر فقط، وذلك بدلًا من صرف الأموال في أشياء غير مهمة، كما أنه يمكن امتلاك جنيه ذهب عند ادخار 700 جنيه شهريا لمدة عام».