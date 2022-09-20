«القومي للتغذية»: زيارات ميدانية للمدارس لإخبار الطلاب بشكل الطعام الصحي

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مدير المعهد القومي للتغذية، إن الطريقة غير الصحية في التغذية تعد سببا رئيسيا فيما تعانيه سكان دول العالم من أنيميا وسمنة وغيرها من الأمراض الصحية الخطيرة، موضحة أن المعهد يعمل وفق رسالة تهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن لكل مواطن، بداية من وضع الاستراتيجيات الغذائية المصرية.

المواصفات الخاصة بالتغذية المدرسية

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن المعهد مسؤول في وضع المواصفات الخاصة بالتغذية المدرسية، إذ أنه وخلال العام الماضي حدث تغيرا جذريا في شكل الوجبات المدرسية المقدمة للطلبة في المدارس.

زيارات ميدانية في المدراس

أوضحت أن المعهد يقوم بزيارات ميدانية في المدارس لإخبار الطلاب بطبيعة شكل الطعام الذي يجب أن يتناولونه حتى لا يصابوا بالأمراض العصرية الحالية، «السنة اللي فاتت نزلنا 250 مدرسة وماشيين في نفس الموضوع ونستعد للعام الدراسي الجديد».

وتابعت: «المعهد يقدم نوعين من الشهادات للأطباء بعد حصولهم على دبلوم مهني مدة عام في التغذية العلاجية، ثم يحصلوا على تصريح من النقابة بفتح عيادة، بالإضافة إلى أخصائي التغذية، والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية».