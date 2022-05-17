المعهد القومي للتغذية يفتح باب التدريب الصيفي في 4 تخصصات علمية

اعلن المعهد القومي للتغذية، عن فتح باب التقديم للتدريب الصيفي، لطلبة بالكليات العلمية، للعام الدراسي 2022، والتي تمثل فرصة كبيرة للطلاب في السنوات النهائية.

وأضاف المعهد القومي للتغذية، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك عدة أهداف من وراء التدريب الصيفي للطلاب، وهي التالي:

مميزات التدريب الصيفي بالمعهد

- يتيح التدريب الفرصة للطلبة، لكسب الخبرة العملية، وذلك قبل سنة التخرج.

- التدريب يساعد الطلبة على تعميق فهم العلوم النظرية، في جميع تخصصاتهم العلمية.

- التدريب سوف يساعد الطلبة، على التعرف والتعامل مع التجهيزات والمعدات الموجودة في معامل المعهد، وربطها بما قام بدراسته في الكلية.

- معامل المعهد القومي للتغذية، ومجهزة تمام بأحدث الأجهزة المعملية.

- التدريب يتم عن طريق، نخبة من أساتذة المعهد، من حاملي درجات الدكتورة والماجيستير فى تخصصاتهم، من أخصائيين التغذية، والصيادلة والكيميائيين، وهما من ذوى الخبرة والكفاءة الفنية العالية.

- معامل المعهد حاصلة على شهادات الايزو 9001 والأيزو 17021.

- التدريب سيساعد الطلبة على معرفة الخطوات الفنية، والعلمية الدقيقة لتجهيز وتحضير العينات قبل مرحلة التحليل.

طرق التقديم في التدريب الصيفي

- الدخول من خلال الرابط الاليكتروني

- يقوم الطالب الراغب فى التدريب، بطباعة استمارة التسجيل الالكترونىة واستفاء جميع البيانات المطلوبة بها.

- تسليم الاستمارة الى مكتب سكرتير مدير المعهد، على ان يكون مرفقا بها خطاب من كليته العملية، على أن تتضمن بيانات الطالب- واسم جهة التدريب، وتوقيع وختم عميد الكلية.

التخصصات المطلوبة للتدريب

- طلبة كليات الصيدلة.

- طلبة كليات الزراعة.

- طلبة طلبات العلوم.

- طلبة كليات الاقتصاد المنزلي.

شروط التدريب

- مدة التدريب أسبوعين فقط لكل مجموعة، طوال فترة الصيف.

- مواعيد التدريب من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 ظهرا.

- تكلفة التدريب 500 جنيه.

- تسدد قيمة التدريب في خزينة المعهد، وذلك بعد إخطار الطالب بقبوله في البرنامج.

- الطالب يحصل في نهاية فترة التدريب، على شهادة معتمدة من المعهد، في حالة إتمام عملية التدريب، بنسبة لا تقل عن 80 %، و اجتياز الامتحان النهائي.

أنواع التدريب

- تدريب على وضع الأنظمة الغذائية العلمية.

- تدريب فى معامل الميكروبيولوجي.

- التدريب في وحدة حيوانات التجارب.