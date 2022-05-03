إرشادات المعهد القومي للتغذية للمواطنين في العيد: تناولوا الطعام تدريجا

وجه المعهد القومي للتغذية عددًا من النصائح والإرشادات الصحية، لجميع المواطنين الذين أدوا فريضة الصيام خلال شهر رمضان، وذلك لاتباع نظام غذائي صحي، خلال الأسبوع الأول من العيد، من أجل المحافظة على الحالة الصحية للجسم.

الاهتمام بنظام غذائي صحي

وأشار المعهد القومي للتغذية، إلى أن جسم الإنسان تعود على نظام صحي خلال ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان، لهذا يجب أن يكون هناك نظام صحي مماثل بعد انتهاء الصيام، حرصًا على سلامة الجسم، خاصة خلال أيام العيد، وبسبب التغيير المفاجىء في مواعيد تناول الطعام، بالإضافة إلى نوعية وكمية الطعام، حتى لا يعاني الكثير من الناس من أي اضطرابات هضمية، مثل حدوث أي آلام في المعدة، أو القولون، أو حدوث تلبك معوي، أو حالات انتفاخ أو حالات إسهال، بالإضافة إلى حدوث حالات تسمم غذائي أحيانًا.

وقدم المعهد القومي بعض النصائح الغذائية الهامة، يجب اتباعها خلال الأسبوع الأول بعد رمضان، لتجنب حدوث أي من المشاكل الصحية السابق ذكرها.

إرشادات القومي للتغذية

- يجب أن تكون وجبة الإفطار خفيفة، ولا تتضمن أي دهون أو سمن، ويجب أن يكون مشابهًا لوجبة السحور، التي كنت تتناولها خلال رمضان.

- احرص على تناول وجبات الطعام تدريجيًا خلال اليوم على أن يكون بكميات صغيرة.

- يجب أن تكون الوجبات خفيفة وسهلة الهضم، حتى لا يحدث أي تلبك معوي أو انتفاخ في المعدة.

- احرص على أن تكون الأطعمة التي تتناولها غنية بالألياف الغذائية.

- احرص على تناول كميات كافية من السوائل على مدار اليوم.

- حاول أن تتناول الوجبات والأطعمة في أوقات متقاربة من فترات السحور والإفطار.

- لا تفرط في تناول الأطعمة الدهنية والسكرية، مثل الكعك والبسكويت وغيرها من مأكولات العيد.

- ابتعد عن تناول المشروبات الغازية والمنبهات المختلفة.

- ممارسة الرياضة كالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل.