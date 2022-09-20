«extra news» تفند شائعة اتخاذ الحكومة إجراءات ترشيد الكهرباء لبيعها لليونان

فندت قناة «extra news»، ما تداولته منصات الإعلام المعادي من شائعات مغرضة مفادها أن الحكومة المصرية تتبع إجراءات ترشيد الكهرباء من أجل بيعها لدولة اليونان رغم عدم جدوى ذلك، ومن خلال الخدمة الإخبارية الجديدة التي تقدمها القناة، وترصد خلالها أبرز ما يثار من شائعات تستهدف المجتمع المصري، وتقوم القناة بتفنيدها والرد عليها ورصد الصور والمعلومات الحقيقية، أكدت أن الحقيقة عكس ذلك.

استراتيجية مصر للتحول إلى مركز للطاقة

وتواصلت «extra news»، مع الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أكد أن سياسة الترشيد في استهلاك الطاقة هدفها تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تصدير الغاز الطبيعي، مبينًا أن الربط الكهربائي مع عدد من دول المنطقة وفقًا للاتفاقيات المبرمة معها تأتي وفق استراتيجية مصر للتحول إلى مركز للطاقة، ولا علاقة لذلك بسياسة ترشيد الاستهلاك.

مصر تحقق احتياطيًا في الطاقة الكهربائية بفضل الإنجازات

وأكدت سمر الزهيري، مقدمة نشرة «تفنيد الشائعات»، أن المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح أن مصر تحقق احتياطيًا في الطاقة الكهربائية بفضل الإنجازات التي جرى تحقيقها في قطاع الكهرباء، إذ أن أقصى حمل للكهرباء وصلته مصر كان 34 ألفا و400 ميجا وات، بينما المتاح في الدولة المصرية وصل لـ49 ألف ميجاوات.