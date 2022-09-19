كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022.. 8 خطوات بسيطة

في نهاية كل شهر تبدأ شريحة كبيرة من المواطنين، من أصحاب العدادات القديمة التابعين لشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا، التي تضم محافظات «الدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ»، في الاستعلام عن قيمة فواتير استهلاك الكهرباء.

وفي إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية، وتعمل على تعميمها في جميع الهيئات والمصالح والوزارات، حددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لجميع عملائها من أصحاب العدادات القديمة رابطًا إلكترونيًا، يمكن من خلاله الاستعلام عن فواتير الكهرباء الشهرية، وطرق دفعها بشكل سهل ومبسط.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022

وترصد «الوطن» طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2022، كما يلي:

- الدخول على الموقع الخاص بشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا.

- الدخول على أيقونة الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال الرابط.

- تحديد المحافظة التابع لها المواطن، من محافظات شمال الدلتا الثلاث «دمياط، أو كفر الشيخ أو الدقهلية».

- كتابة رقم كود المنطقة الموجود في فاتورة الكهرباء الخاص بالوحدة السكنية للمواطن.

- إدخال رقم الحساب المسجل على فاتورة الكهرباء.

- إدخال الرقم الفرعي المسجل على فاتورة الكهرباء.

- الضغط على «الاستعلام عن الفواتير».

- تظهر قيمة الفاتورة.

خدمات المنصة الموحدة للكهرباء

هذا وجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أصدرت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، التى تهدف إلى تيسير الأمر على المواطنين لمعرفة كل خدمات الكهرباء المقدمة دون الحاجة للذهاب للوزارة أو شركات توزيع الكهرباء، ومن أبرز خدماتها «دفع الفاتورة، استخراج شهادة بيانات استهلاك، طرق الاستعلام عن الفواتير، خدمة احسب فاتورتك، خدمة تسجيل قراءة العدادات، تقديم طلب لتحويل الممارسات الكهربائية إلى عدادات كودية، طلب تركيب عداد بدل فاقد، توصيل تيار كهربائي للمباني السكنية أو للمنشآت الصناعية، طلب كارت عداد بدل فاقد، طلب خدمة طلب فحص العداد».