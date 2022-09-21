«سيتي سكيب» ينطلق اليوم تحت شعار «مصر في طليعة التغيير»

تنطلق اليوم فعاليات نسخة 2022 من مؤتمر سيتى سكيب مصر، الذى يمثل الحدث الأكبر والأهم فى القطاع العقارى بالشرق الأوسط، حيث يعتبر «سيتى سكيب مصر»، أكبر منصة للاستثمار والتطوير العقارى فى مصر، واكتسب شهرة دولية كبيرة نظراً لما يمثله المعرض من أهمية كبرى لعرض كل فرص الاستثمار العقارى بجمهورية مصر العربية.

ومن المنتظر أن يستمر المعرض حتى 24 من سبتمبر الجارى 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، وهو من تنظيم شركة «إنفورما ماركتس» الرائدة فى مجال تنظيم المعارض حول العالم.

وقبل عدة أيام، استضافت القاهرة، على مدار يومين، مؤتمر سيتى سكيب، الذى أقيم تحت رعاية وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقدم منصة لا مثيل لها شارك فيها المطورون وخبراء العقارات فى الجلسات وورش العمل للتعرف على أحدث فرص الاستثمار فى مصر وذلك، وبدأ اليوم الثانى للمؤتمر بكلمة رئيسية ألقاها المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن محفظة الشركة تمتلك أكثر من 32 ألف فدان مما يجعلها أكبر شركة تطوير عقارى فى العالم، وتسهم بنسبة 20% من الدخل القومى لمصر.

وأضاف أنه يتم التخطيط لطرح المرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة مطلع عام 2023، بينما سينتقل أكثر من 50 ألف موظف إلى الحى الحكومى بنهاية العام الجارى.

وأعقب الخطاب الرئيسى جلسة حوار أدارها م. فتح الله فوزى، رئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر ورئيس مجلس إدارة مينا لاستشارات التطوير العقارى، ناقش خلالها عدداً من التحديات التى تواجه المطورين العقاريين الذين يخططون لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية.

ثم بدأ العرض الأول لليوم من قبل السيد أحمد زكى، العضو المنتدب فى The Board Consulting، الذى اعتلى المنصة لعرض أحدث الاتجاهات والبيانات الخاصة بالوجهات الساحلية الأكثر مبيعاً فى مصر بعد انتهاء موسم الساحل الشمالى. وأوضح «زكى» أن هناك 28 مطوراً يعملون فى منطقة الساحل الشمالى بمبيعات تتجاوز 70 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأوضح «زكى» أن شركة «إعمار» جاءت على رأس القائمة من حيث المبيعات بقيمة 16 مليار جنيه فى منطقة الساحل الشمالى، تليها «نيو جيزة» بقيمة 7 مليارات جنيه.

ثم بدأت مجموعات ورش العمل وكانت الورشة الأولى بعنوان «الرابط بين الاستدامة والتصميم» بالشراكة مع المعهد الملكى للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA).

وقاد حلقة النقاش مقدم المؤتمر: حسين سيد، مذيع الأخبار فى قناة CNBC Arabia، وانضم إليه المتحدثون: كريس ويليامسون، الشريك فى Weston Williamson + Partners ورون باكر، الشريك المؤسس فى PLP Architecture.

وتلتها ورشة العمل الثانية بعنوان «كيفية صنع ونشر إعلانات المنتجات البيئية لمنتجاتك» قدمها الدكتور ناصر أيوب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة EPD مصر، حيث قدم إرشادات حول الشهادات البيئية.

وناقشت الورشة الثالثة «القوانين والاشتراطات الجديدة التى تؤثر على صناعة الاستثمار والتطوير العقارى»، وقد أدار الورشة المهندس فتح الله فوزى وناقش خلالها مشروع قانون التصالحات وتبادل وجهات النظر بين المتحاورين.

وحضر الورشة د. وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، م.أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصرى، م. أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة Cred، م. بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب، المهندس علاء البسيونى، رئيس شعبة التعمير والاستثمار العقارى بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

وشهدت ورشة العمل النهائية، التى اختتمت بها نسخة 2022 من المؤتمر، مناقشة مثمرة حول أهمية معايير القياس لصناعة العقارات المصرية، وتألفت اللجنة من أعضاء مجلس إدارة RICS Egypt، والدكتور طارق مدنى - العضو المنتدب فى Global Appraisal Tech (GAT)، وكاتيسبى لانجر باجيت - المدير الإقليمى لشركة Savills Egypt. وانضم إليهم رئيس مجلس إدارة RICS Egypt، أحمد أشرف أنور - العضو المنتدب فى AAA Consultancy وأدار الجلسة جوردان دجاما، رئيس الشراكات الاستراتيجية (الشرق الأوسط وأفريقيا) RICS. تناولت الورشة أهمية تقليل المخاطر لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال اتباع المعايير الدولية مثل ICMS (المعايير الدولية لقياس التكلفة).

كما أكد المتحدثون أهمية المواءمة بين المطورين المصريين والمعايير الدولية لزيادة الاستثمارات وتقليل انبعاثات الكربون.

ومن أبرز الملاحظات التى نتجت عن نقاشات اليوم الأول للمؤتمر: أهمية مراجعة سياسات الاستثمار العقارى المصرية، وضع لوائح صارمة لبيع الوحدات السكنية التى لا تزال قيد الإنشاء، وتفعيل الصناديق العقارية، وتنظيم التمليك العقارى للأجانب لجذب العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تضمين التوسع الحضرى من 7٪ إلى 14٪ من خلال تنفيذ 37 مجتمعاً حضرياً جديداً و22 مجتمعاً آخر لا تزال قيد الإنشاء. وأخيراً، حثت المناقشات صانعى السياسات على إعادة النظر فى قوانين التمويل العقارى، واستبدال الإعفاءات الضريبية لخلق مناخ آمن ومستقر للاستثمار.

دعوة آلاف الإعلاميين لحضور المعرض

تمت دعوة الآلاف من الإعلاميين لحضور معرض سيتى سكيب، أكبر معرض عقارى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يمثل المعرض فرصة للقاء كبار المطورين العقاريين محلياً ودولياً، وفرصة للاطلاع على العروض الحصرية المقدمة من كبار المطورين العقارين، وآخر تطورات السوق العقارى، وإطلاق المشاريع الجديدة، وخطط السداد المتاحة فقط لزوار المعرض. ويحصل المدعو للحضور بالمعرض الأهم فى الشرق الأوسط وأفريقيا على عدة مزايا تتمثل فى التالى: حدث واحد فقط وعدد لا نهائى من الفرص. «سيتى سكيب» هو الحدث العقارى الرائد فى مصر الذى يقدم عروضاً وحلولاً بديلة للإسكان والعقارات والتمويل، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية لزوار المعرض على مدار عقد من الزمان.

وصول حصرى لأحدث المشاريع فى سوق العقارات المصرى لمدة 4 أيام تحت سقف واحد: سيتم عرض الآلاف من الوحدات العقارية المقدمة من مجموعة من أفضل المطورين العقاريين وعدد من الوكلاء فى العاصمة الإدارية الجديدة.. الساحل الشمالى.. العلمين الجديدة.. مجلس التعاون الخليجى.. أوروبا.. كل هذا وأكثر لدينا فقط فى «سيتى سكيب مصر».