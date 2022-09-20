أحمد الطاهري: مدرستي الأولى روز اليوسف.. وساهمت في تأسيس «الوطن»

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه بدأ العمل الصحفي بروز اليوسف، منذ أن كان طالبا في الكلية، وعمل في عدة جرائد وصحف عربية، إلى أن استقر في روز اليوسف التي كون فيها معرفته الصحفية، لافتا إلى أنها من المدارس التي تجيد صناعة الصحفي صاحب السبق، ثم استكمل العمل محررا دبلوماسيا من 2004 إلى 2011، ثم عمل في إحدى الوكالات الأجنبية، وبعد ذلك سافر إلى الولايات المتحدة في منحة اختلط خلالها بعالم الفكر والأبحاث، إلى أن تولى بعد ذلك منصب مدير تحرير جريدة «الوطن» وقت تأسيسها، وفي أغسطس 2014، أسس جريدته بمجموعة من شباب الجامعة.

نجاح شبابي لتجربة «الطاهري»

أوضح «الطاهري»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية «DMC»، أنه أسس جريدته، وحقق نسب توزيع جيدة وأصبح شباب الجامعة المشاركين في تأسيسها من الكوادر الصحفية حاليا، إلى أن اتجه إلى الصناعة التلفزيونية، موجها الشكر للراحل عبد الله كمال، لدعمه في مشواره المهني ومساعدته في بناء مستقبله.

خبرة مهنية في القنوات التلفزيونية

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إلى أنه أسهم في تأسيس عدة قنوات والراديو 9090، ومنها CBC والحياة وDMC، مؤكدا أنه عمل في مؤسسات كبيرة ولها نجاحات بالفعل، وقدم جهده وخبرته، «الشغل في مكان كبير مش سهل، لأنه المكان موقعه محدد في المنافسة بالفعل، ويتطلب الاستمرار في العمل وبذل المجهود للتطوير لا للبناء من جديد».