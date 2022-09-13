الطاهري: وعي الشعب بكوارث الإخوان وراء ثورة 30 يونيو العظيمة

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الشعب المصري صاحب تجربة في العملية السياسية، فكل من تعدى عمره الـ 25 عامًا يدرك واقعيًا ما يجرى على أرض مصر، موضحًا أنه قبل عام 2011 لم يكن الكثيرون مهتمين بالشأن العام إذا جاز التعبير، «لا كان الناس بتسأل عندنا بنزين قد إيه ولا بندفع فيه قد إيه، لكن في نفس الوقت الناس بتتألم وبتتأزم أنه مش عنده أي خدمات من أي نوع، لذلك جاء التحرك الشعبي في 2011»، موضحًا أن الدولة المصرية مرت بعام مليء بالكوارث وهو عام حكم الإخوان.

الشأن العام حاليا أصبح الشاغل الرئيسي للكثير من المواطنين

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن الشأن العام حاليا أصبح الشاغل الرئيسي للكثير من المواطنين، وهذا أمر طبيعي، كونه يزيد من الوعي، وبالتالي عندما زاد وعي المواطنين خرج في ثورة 30 يونيو العظيمة، «الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم البلد، وكانت فيه مؤسسة واحدة فقط اللي متماسكة، وهي القوات المسلحة، وتم إعادة عملية بناء مؤسسي من جديد، بدأنا نتكلم عن الغاز، هل كنا نقدر نستثمر الغاز في شرق المتوسط بدون ترسيم الحدود البحرية؟ لا طبعًا، عشان تعمل اتفاقية رسوم بحرية كان لازم يبقى فيه ثقل سياسي تمشي بيه إرادة الدولة، رغم أننا كنا معزولين من الدنيا كلها».

مصر امتازت بثقل سياسي

وأوضح مقدم برنامج «كلام في السياسة»، أنه حتى الأشقاء في إفريقيا قد جمدوا عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي، ورغم ذلك مصر امتازت بثقل سياسي، وقامت بترسيم الحدود البحرية، «اكتشفنا الثروات، فكان لازم يبقى عندنا القوة إننا نحمي بها هذه الثروة، ثم بدأنا في عمل التحديث الشامل للقوات المسلحة»، ولكي نفرض إرادتنا يجب أن يكون لدينا استقلال في القرار الوطني، والاعتماد على النفس وليس الغير، ومن هنا جاء خطوة الإصلاح الاقتصادي، «الخصم اللي بيقول مش عارف الدنيا رايحة على فين، بنقول له مصر البلد لها استراتيجية معلنة لأول مرة في تاريخها اسمها مصر 2030».