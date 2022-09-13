الطاهري: مصر تواجه شائعات مباشرة تستهدف إفساد الحياة على المواطنين

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن هناك موجة من الشائعات تستهدف بشكل مباشر الدولة المصرية والشعب المصري، وتستهدف المواطنين من خلال أشياء كثيرة، من أجل إفساد الحياة على الناس، «من حوالي 11 سنة، كنت في منحة صحفية في الولايات المتحدة الأمريكية وكنا مجموعة من الصحفيين العرب، التدريس هناك عن طريق نقل الخبرة، ييجي صحفي كبير ويقول تجاربه، في بداية الكلام، حب يعرف مننا تعريفنا إيه للعمل الصحفي، وقالنا إن الصحفي شخص مطلوب منه يمتلك مجموعة من الأدوات عشان يبقى سابق مجتمعه ولو بخطوة، عشان ياخد الناس لأماكن ميعرفوش يروحوا ليها لوحدهم».

الخصم يستغل الظرف الزمني الضاغط على العالم أجمع

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن هذا يعد تعريفا قويا للصحافة، خاصة للباحث أو المدقق في المعلومة، أو المستشرف للمستقبل، «هل تعلم أن قبل 2014، أو حتى 2015، كان إيه وضع قواعد البيانات في الدولة؟، ما هو عشان تقدم خدمة صح لازم يبقى عندك قواعد بيانات سلمية، عشان تعمل بطاقة تموين صح يبقى عندك قواعد بيانات سلمية، عشان يختفي طابور العيش اللي وصل في وقت من الأوقات لمشهد مهين لازم يبقى عنده قواعد بيانات»، موضحًا أنه من هذا المنطلق جاءت أهمية الخدمة التي ستقدمها قناة «extra news»، بشكل دوري في الرد على الشائعات والأكاذيب بنشر الحقيقة.

اللي عنده نموذج اقتصادي حقق اللي مصر عملته في الـ 8 سنوات يطلع يقول

وأوضح مقدم برنامج «كلام في السياسة»، أن الخصم يستغل الظرف الزمني الضاغط على العالم أجمع، من أجل ترديد الشائعات ويلعب على الجانب المعنوي للشعب المصري، رغم أن «الدنيا مش وردية في العالم كله، واللي عنده نموذج اقتصادي حقق اللي مصر عملته في الـ 8 سنوات في العالم يطلع يقول، مين اللي عمل قد مصر في الـ 8 سنوات اللي فاتت، مين عالج تحدي كورونا زي مصر، في إقليمها».