حبيبة عمر عن حلمها: كنت ملكة جمال مصر وقدمت لتدريب في إكسترا نيوز

حلت المذيعة الشابة بقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حبيبة عمر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في حلقة خاصة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الوصول لشاشة إكسترا نيوز

في البداية تحدثت حبيبة عمر وحكت عن وصولها لشاشة إكسترا نيوز، لافتة إلى أنها حصلت على لقب وصيفة ملكة جمال مصر، ثم حصلت على لقب ملكة جمال مصر، وشاركت في مسابقة ملكات جمال العالم، وحققت مركزا ضمن العشر الأوائل عالميًا ضمن 60 دولة.

وأوضحت حبيبة عمر أنها حاصلة على بكالوريوس الإعلام شعبة إذاعة وتليفزيون، وكانت من أوائل الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتدرس حاليًا في مرحلة الماجستير.

تدريب مذيعات كان البداية

وعن وصولها لشاشة إكسترا نيوز، أشارت إلى أنها سمعت عن فرصة تدريبية في القناة وأرسلت سيرتها الذاتية، وبالفعل تواصلوا معها «قدمت السي في قلت أجرب حظي بعد يومين لقيت حد بيكلمني»، مضيفة «روحت ومكنتش مصدقة وعملوا لي اختبار وبعد كده اتقبلت في فرصة لتدريب وأخدت فرصة أشتغل في راديو إكسترا بث تجريبي بعد كده اتأهلت للتليفزيون».

واعتبرت أن وصولها لشاشة إكسترا نيوز «تحقيق حلم بقاله كتير ونفسي أكون قد الفرصة دي وبطمح أأديها كما يجب أن يكون».