أحمد الطاهري: «إكسترا نيوز» المنصة الإخبارية الأهم.. وتطويرها لم يكن سهلا

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العمل في المؤسسات الصحفية أو الإعلامية الكبيرة يتطلب خططا قائمة على تصعيد الأكفأ مهما كان ترتيبه في موقعه، لافتا إلى أنه تسلم «إكسترا نيوز» وهي قناة لها مصداقية بما يتطلب الحفاظ عليها، والعمل على برامج شبابية بخطاب جديد، بالإضافة لتطبيق إلكتروني لتكون مع أكبر عدد من الجمهور على الهواتف المحمولة ويراعي جميع الجوانب التقنية، مع العمل على إطلاق خدمة البث عبر الراديو «أون لاين» يمكن فئة جديدة من متابعة الأخبار.

«إكسترا نيوز» منصة إخبارية تعمل على مدار الساعة

وأوضح «الطاهري» خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة «DMC»، أن تطوير «إكسترا نيوز» لم يكن سهلا، لأن القناة بالفعل منصة إخبارية تعمل على مدار الساعة دون توقف، مشيرا إلى أنها حققت نجاحا كبيرا في تغطية الحرب الروسية الأوكرانية، بفضل السياق السياسي المصري المتزن الذي لا يميل لأي من طرفي الحرب، بما يخلق حالة من التوازن في العمل الإعلامي، موضحا أن «إكسترا نيوز» أصبحت المنصة الإخبارية الأهم حاليا.

محددات مصر السياسية واضحة للجميع

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إلى أن محددات مصر السياسية واضحة للجميع تسعى للسلام والاستقرار والتنمية عدم التدخل في شؤون الأخرين ولا تهدف لإثارة الأزمات بين الشعوب والدول، موضحا أن المتحدة للخدمات الإعلامية لديها مجموعة من القنوات الإخبارية، ويجري تطوير «إكسترا نيوز»، ويجري التجهيز لقناة «القاهرة الإخبارية».