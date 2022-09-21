«بشرة خير».. أستاذ نباتات يؤكد: يمكن زراعة الشاي في الأراضي المصرية

أكد الدكتور خالد سالم، أستاذ بايوتكنولوجيا النباتات والحاصل على الدكتوراه في تربة النباتات من ألمانيا، أن الشاي يمكن زراعته في الأراضي الجديدة، بحيث لا يكون منافسا للمحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن شجرة الشاي من الأشجار المعمرة التي تبقى في الأرض لمدة 7 سنوات.

زراعة الشاي تتناسب مع أجواء مصر

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن الشاي له بعض الاحتياجات الضوئية والحرارية لافتًا أن شجر الشاي يبقى من 3 لـ7 سنوات حتى يمكن قطف التباشير ويحتاج لدرجة حرارة من 10 لـ30 درجة مئوية وهو ما يتناسب مع أجواء مصر ويحتاج لدرجة حموضة من 4.5 لـ6 درجات، لافتًا إلى أن التربة المصرية قلوية ولكن يمكن إضافة الجبس الزراعي أو حامض الفسفوريك لضبط الحموضة للشاي.

وأشار إلى أن الشاي يحتاج من 75% لـ90% درجة رطوبة جوية وهي موجودة في مصر، لافتًا إلى أنه يمكن توفير مساحات من الأراضي الجديدة لزراعة الشاي لتوفير مخصصات الاستيراد.