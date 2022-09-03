«التموين»: مخزون الشاي يكفي 13 شهرا.. ونوفر لحوما بـ72 جنيها في 1300 مجمع

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر تمتلك «شاي» يكفي لـ13 شهرا و7 أيام، بجانب ما يتم الإفراج عنه في الموانئ المصرية: «مصر نجحت ببراعة في إدارة ملف الأمن الغذائي»، مشيرا إلى أنها لديها مخزون استراتيجي آمن من الزيت معبأ وجاهز للتدوال لمدة 6.5 شهر، وبالنسبة للزيت الخام يكفي لمدة عام كامل: «لسه متعاقدين على 47 ألف طن».

وأضاف «خليل»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»: «بالنسبة للحوم تعاقدنا على لحوم تكفينا لـ15 شهرا، ووزارة التموين توفر لحوم على مستوى 1300 مجمع بسعر 72 جنيها للحوم البرازيلي المجمدة، والقيادة السياسية لديها رؤية عالية، وفتحنا مناشئ جديدة بعيدا عن روسيا وأوكرانيا، ومفيش قلق، ولا فيه مواطن راح يشتري حاجة من سوبر ماركت ومكانتش موجودة».

وأوضح أن الوزارة كان لديها ما يكفيها من الأرز لمدة شهرين ونصف، حتى بدأ موسم الحصاد في أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن هناك عددا من التجار لجأوا إلى استغلال الظروف ورفع الأسعار، ولكن نجحت وزارة التموين في إطلاق عدد من الخطوات التحفيزية والاحترازية لضبطها.

عقوبات مشددة على محتكري الأرز

وأشار إلى أن وزير التموين حدد سعر توريد طن الأرز بـ 6.5 ألف جنيه لرفيع الحبة، و6750 لعريض الحبة، بجانب 100 جنيه حافز، أما بالنسبة للممتنع عن التوريد يدفع 10 آلاف جنيه ثمن الطن، «ده كله علشان نصل لمخزون استراتيجي آمن بواقع 1.3 مليون طن، وهناك عقوبات مشددة على التجار محتكري الأرز».

رفع سعر توريد القمح لألف جنيه

واستطرد: «بالنسبة للقمح تم وضع السعر الاسترشادي لأردب القمح بـ850 جنيها، وحاليا وصل للألف جنيه تشجيعا للمواطن على زراعة القمح حتى نصل لكميات أكبر، وحاليا وصلنا لـ4.2 مليون طن قمح في الصوامع المصرية من القمح المصري، بجانب استيراد 660 ألف طن من الخارج، أي ما يقرب من 5 ملايين طن تكفي لـ7 أشهر».