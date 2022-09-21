فودة: لجنة لحصر مناطق السياحة العلاجية في جنوب سيناء بعد توجيهات الرئيس

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة إقامة مراكز استشفائية بجنوب سيناء، قائلاً: «المحافظة تمتلك مقومات السياحة العلاجية، ويمكن الاستفادة منها في جذب السياحة».

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل لجنة برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لرصد ومعاينة كنوز السياحة العلاجية في المحافظة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة قامت بمعاينة مصادر السياحة العلاجية بجنوب سيناء في ثلاث مدن.

منتجعات صديقة للبيئة

وتابع أنّ مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل، بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا تتعلق بالتغيرات المناخية، وتأتي على رأسها الحفاظ على البيئة وتنشيط السياحة البيئية.

وأوضح «فودة» أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإقامة منتجعات السياحية العلاجية في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر 2022، لتكون إضافة قوية للسياحة خاصة أنّ هذا النوع من السياحة يعتمد على البيئة النظيفة، مشيرًا إلى أنّ محافظة جنوب سيناء تمتلك ثلاث مصادر يمكن استغلالها في مجال السياحة العلاجية.

مصادر السياحة العلاجية بجنوب سيناء

وأكد «فودة» أنّ المحافظة تمتلك مصادر متنوعة للسياحة العلاجية، تصلح لإقامة مشافي علاجية بيئية، وتتمثل في حمام موسى بطور سيناء ويضم عيون كبريتية ذات خصائص علاجية وتقع بالقرب من خليج السويس، حمام فرعون في مدينة أبوزنيمة وهو عبارة عن مغارة تخرج من مياه كبريتية وحمامات بخار، العيون الكبريتية برأس سدر وهي مياه تخرج من باطن الأرض وحرارتها 80 درجة مئوية.