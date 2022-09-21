«المصرية اللبنانية» تناقش «حجاب الساحر» للشاعر أحمد الشهاوي الثلاثاء المقبل

تنظم الدار المصرية اللبنانية، حفل توقيع ومناقشة رواية «حجاب الساحر» للشاعر والكاتب أحمد الشهاوي، الثلاثاء المقبل، في الساعة السابعة مساء بمكتبة المصرية اللبنانية في الزمالك.

وأضاف الشهاوي عبر حسابه على فيس بوك: «الصديقات والأصدقاء، موعدنا 27 من سبتمبر في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، حفل إطلاق روايتي (حجاب السَّاحر)، في مكتبة المصرية اللبنانية، أمام كنيسة المرعشلي بالزمالك بجوار كلية الفنون الجميلة».

إطلاق رواية حجاب الساحر

وأصدرت الدار المصرية اللبنانية رواية «حجاب الساحر» لأحمد الشهاوي، وعلى غلاف الرواية جاء في كلمة الشاعر المغربي حسن نجمي: «يقتحم أحمد الشهاوي مجهولا جديدا في مغامرة الكتابة، يجرب ترسانة العشق التي أثراهها طويلا بمدخرات وافرة، ويخرج إلينا بنص روائي في كثير من روح البحث، والكثير من خزائن السفر، والكثير من المحكيات والتفاصيل والشذرات الشعرية، والكثير من الجرأة والكثير من الشفافية، والكثير من الحفر والكثير من الاستعادة، والكثير من التواضع أمام بذخ العالم وسحر اللغة التي يتداخل مع سحر الآخرين، سحر الواقع الذي ينتج الألم والفقدان».

أبرز المعلومات عن أحمد الشهاوي

أحمد الشهاوي، شاعر وكاتب، وصحفي صدر له الكثير من الدواين الشعرية فضلا عن إصدارات في أدب العشق وفلسفة الدين، ومنها كتب ودواوين: «ركعتان للعشق، وأحوال العشق، وسماء باسمي، والأحاديث، وما آراني، وكتاب الموت، وما أنا فيه، وأنا خطأ النحاة، والوصايا في عشق النساء، وأنا من أهوى.. 600 طريق إلى العشق، وكن عاشقا، ونواب الله، وعدماء الدين» وغيرها.

تُرجمت أعمال الشهاوي إلى لغات عدة، بينها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والتركية، والرومانية، وحاز على جائزة اليونسكو في الآداب عام 1995، وجائزة كفافيس في الشعر عام 1998