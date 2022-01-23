40 إصدارا جديدا للدار المصرية اللبنانية في معرض الكتاب المقبل

تطرح الدار المصرية اللبنانية، 40 إصدارًا جديدًا خلال الدورة الـ 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تنطلق اعتبارًا من 26 يناير الجاري وتستمر حتى 7 فبراير المقبل.

قال محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية: «تواصل الدار العمل على تلبية احتياجات القراء في مختلف المجالات، على الرغم من تحديات صناعة النشر وازدياد معدلات تزوير الكتب، واستمرار تبعات تفشي جائحة كورونا».

الدار حظيت بنصيب الأسد بين مختلف الجوائز

وأشار رشاد في بيان، إلى نجاح الدار في الحفاظ على ثقة القراء، والمؤلفين المتعاونين معها من مختلف الأجيال، موضحًا أن الدار حظيت بنصيب الأسد بين مختلف الجوائز العربية والمحلية مما يضاعف من مسؤولياتها أمام القراء.

أبرز إصدارات المصرية اللبنانية في معرض الكتاب

وكشف رشاد أن الدار تطرح 40 إصدارًا جديدًا خلال الدورة الـ 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من بينها 9 روايات جديدة، هي: «الجمعية السرية للمواطنين» لأشرف العشماوي، و«جيد بما يكفي» لحاتم حافظ، و«تشريح الرغبة» للكاتبة المغربية ريم نجمي، و«أيام عشق» لشريف مليكة، ورواية «كان» لنور عبد المجيد، و«جريمة العقار 47» لنهى داود، ورواية «صباح 19 أغسطس» لضحى عاصي، و«خدعة الفلامنجو» لنهلة كرم، وأخيرًا «لن أعيش في جلباب أبي» ضمن خطة إعادة طبع أعمال إحسان عبد القدوس.

ووفقًا لرشاد، تواصل الدار العمل على طرح الكتابات السردية التي تقارب الحياة الاجتماعية وأدب الرحلات، وفي هذا السياق تقدم الدار طبعة جديدة من كتاب «الأيك في المباهج والأحزان» لعزت القمحاوي، وكتاب «رحلاتي مع أوبر -22 رحلة حول العالم» للكاتب فادي زويل، وكتاب «البحث عن شاروخان» لمهدي مبارك.

ولأول مرة، تتعاون الدار مع الكاتبة العراقية إنعام كجه جي وتنشر لها مجموعة قصصية بعنوان «بلاد الطاخ طاخ»، ويعود الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد بكتاب جديد بعنوان «رسائل إلى لا أحد -عن وطن وكتب وأحباء» كما تعود النجمة الإعلامية إسعاد يونس بكتاب جديد بعنوان «في استقبال فخامة الرئيس -حكايات من زمن فات» بالإضافة لكتاب «نوني وحكاويها» لمنى مصطفى الدغيدي.

وأضاف رشاد أن الدار المصرية اللبنانية في إطار حرصها على دعم الحركة النقدية بكتابات مهمة تسعد بنشر كتاب جديد للناقد الفلسطيني الكبير الدكتور فيصل دراج تحت عنوان «الشر والوجود: فلسفة نجيب محفوظ» ضمن سلسلة دراسات نقدية التي تنشر أيضًا كتابًا للناقد الدكتور صلاح فضل بعنوان «التمثيل الجمالي للحياة»، وتنشر السلسلة كتابًا للناقد الدكتور محمد الشحات تحت عنوان «خارج المنهج».

وفي إطار اهتمامها بالعلوم الإنسانية تنشر الدار المصرية اللبنانية مجموعة من الكتب المهمة منها «مدخل إلى فلسفات الشرق القديم» للدكتور مصطفى النشار، وكتاب «تهافت علم الجمال الإسلامي» للدكتور سعيد توفيق، وكتاب «ضد التاريخ تفنيد أكاذيب السلطة وتبديد أوهام الشعب» لمصطفى عبيد، وكتاب «الديانة الإبراهيمية وصفقة القرن» للدكتورة هبة جمال الدين، وكتاب «العمران فلسفة الحياة في الحضارة الإسلامية» للدكتور خالد عزب، وكتاب «استرجاع المعرفة في ظل التطبيقات الذكية» للدكتورة فاتن بامفلح.

وفي سياق الاهتمام بدراسات التصوف تطرح الدار كتاب «مقام الشوق: تجليات صوفية» للكاتب الدكتور عمار علي حسن، وكتاب «سلاطين الوجد - دولة الحب الصوفي» للشاعر أحمد الشهاوي.

وضمن سلسلة كلاسيكيات التاريخ تصدر الدار مجموعة من الكتب المهمة، منها طبعة جديدة من كتاب «المماليك- الفروسية في مصر في عصر سلاطين المماليك» للمؤرخ الرائد الدكتور السيد الباز العريني بالإضافة إلى طبعة جديدة من كتاب «ثقافة الطبقة الوسطى» للمؤرخة الكبيرة الدكتورة نيللي حنا.

وتنشر الدار في إطار كتب التنمية الذاتية ترجمة أنجزها الروائي ولاء كمال تحت عنوان «ابتعد عن المتذمر المزمن- دليلك للتخلص من السلبيين في حياتك».

وتطرح الدار في جناحها مجموعة من إصداراتها خلال الثلث الأخير من العام الماضي ومنها: رواية «خطف الحبيب» للكاتب الكويتي طالب الرفاعي، ومذكرات فنانة الحلي عزة فهمي التي صدرت بعنوان «أحلام لا تنتهي»، وكتاب «ميثودولوجيا الاتصال علم البحث العلمى وتطبيقاته في الاتصال» للدكتور راسم محمد الجمال.