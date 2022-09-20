حفل توقيع «تقنيات الرواية العربية» غدا بالمركز الدولي للكتاب

ينظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ندوة لمناقشة كتاب «تقنيات الرواية العربية روايات الستينيات نموذجا»، تأليف الدكتور علي عفيفي، وذلك غدا الأربعاء في السادسة مساء بمقر المركز الدولي خلف دار القضاء العالي.

ويشارك في الندوة الدكتور خيري دومة، والدكتور طارق النعمان، ويدير الندوة الدكتور رضا عطية، والكتاب صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة دراسات أدبية.

إعادة النظر في مفهوم الرواية

ويناقش الكتاب، التقنية السردية والبحث عن تجليات هذه الوظائف ودرها الدلالي عن مفاتيح الشفرات التقنية التي يمكن أن تصنع جسرا من الوعي بين منظومة الإبداع الروائي والمتلقي، كما تعيد هذه المقارنة النظر في مفهوم الرواية لتحديد علاقتها بتقنيات الكتابة السردية من ناحية، والنوع الروائي من ناحية أخرى، وما إذا كان النوع الروائي يفرض نمطا بعينه من أنماط زاوية الرواية.

معرض دمنهور للكتاب

وفي سياق آخر، افتتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أمس، الدورة الخامسة لمعرض دمنهور للكتاب، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 28 من الشهر الجاري.

ويشارك في المعرض الكتاب هذا العام 35 دار نشر وقطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب جناح هيئة الكتاب، الذي يضم أحدث العناوين من الإصدارات الحديثة والمجلات والسلاسل وكتب الأطفال.

ويعد هذا المعرض ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها هيئة الكتاب في جميع محافظات مصر.

وتفقد الحضور، المعرض، مشيدين بالكتب المعروضة، والإصدارات المختلفة لقطاعات وزارة الثقافة، وخاصة مبادرة ثقافتك كتابك التي تقدم كتبا بأسعار رمزية لدعم القراء، وتشجيع الزوار على اقتناء الكتب.

ويشهد المعرض مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على هامشه خلال أيامه، إذ يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من التاسعة صباحا حتى العاشرة مساءً ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وعقب الافتتاح، عقدت ندوة للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية بشأن تجديد الخطاب الديني وكان يديرها محمد القصاص.