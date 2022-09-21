بوتين: أوكرانيا تستخدم المرتزقة في القتال.. والغرب لا يريد الحل السلمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ الغرب يهدف إلى إضعاف وتقسيم روسيا، ولا يريد السلام أو الحل السلمي، مشيرا إلى أنّ كييف تستخدم المرتزقة في القتال بقيادة حلف الناتو.

بوتين: كييف نفذت إبادة جماعية لسكان دونيتسك ولوغانسك

وأضاف بوتين، خلال كلمة متلفزة للشعب الروسي، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، أنّ نظام كييف شنّ عملية إبادة جماعية لسكان دونيتسك ولوغانسك، لافتا إلى أنّ بلاده ستستخدم كل الوسائل الموجودة لحماية مواطنيها.

وأكد الرئيس الروسي، أنّ واشنطن وبرلين تصدران أوامر مباشرة لكييف لمواجهة روسيا، ما يؤكد أنّ الغرب تجاوز كل الحدود بسياساته العنيفة.