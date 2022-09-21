«الأرصاد»: أجواء حارة رطبة تسود البلاد.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، إذ تستمر الأجواء الحارة والرطبة على شمال البلاد وصولًا إلى محافظات القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 32 درجة نهارًا، على أن يسود طقس معتدل ليلًا، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية أحيانًا على مسطح البحر المتوسط، وذلك في آخر ساعات فصل الصيف، إذ ينتهي رسميًا غدا الخميس 22 سبتمبر.

تكاثر السحب على السواحل وسيناء

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، استمرار تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق متفرقة من وسط سيناء، يصاحبها سقوط أمطار خفيفية في تلك المناطق لا تؤثر على الحياة اليومية.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 32 24

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بنها 31 24

دمنهور 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 31 23

دمياط 30 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 33 23

السويس 32 22

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 31 23

شلاتين 36 26

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 22

وادي النطرون 30 23

مطروح 29 21

السلوم 31 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

نخل 31 17

طابا 32 24

نويبع 33 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 32 21

بني سويف 33 21

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 22

قنا 36 22

الأقصر 36 22

أسوان 37 23

الوادي الجديد 37 19

أبو سمبل 36 24

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27