«التضامن»: قدمنا دعما بـ530 مليون جنيه لمشروعات تخدم 138 ألف سيدة

قال صبري عبدالحميد، منسق مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدعم الموجه من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال الدولة، كبير جدًا في ظل الجمهورية الجديدة، في ظل رؤية القيادة السياسية بتغطية كافة أوجه الخدمات المقدمة للمواطن، ويجري العمل على نطاق الأسرة المصرية في إطار اهتمام الدولة بكل فرد منها.

مبادرة حياة كريمة هي مظلة المشروعات التي تخدم المصريين

وأضاف منسق مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن مبادرة حياة كريمة هي المظلة لكافة المشروعات التي تخدم المصريين، والمشروع القومي الذي وجه له الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشمل اهتمامًا خاصًا بالمرأة من دعم نقدي لها، ودعم السيدات المعيلات، ومشروعات المرأة والتمكين الاقتصادي، والشمول المالي والإقراض، ومراكز خدمة المرأة المعنفة، شارحًا أن المرأة لها برامج كثيرة بوزارة التضامن الاجتماعي، مثل «فرصة» و«وعي»، فكل برنامج يهتم بجانب من جوانب الأسرة.

الدعم المقدم من الوزارة وصل لـ530 مليون جنيه

وتابع «عبدالحميد» أن هناك مشروعات موجودة بالريف المصري من الإسكندرية وحتى محافظة أسوان، مثل تنمية المرأة الريفية وتدريبها بمجال التنمية والإسكان، ومبادرات المرأة بمحافظة قنا، موضحًا أن الدعم المقدم من خلال الوزارة وصل لـ530 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة لـ138 ألف سيدة، وجاري دراسة مشروعات جديدة.