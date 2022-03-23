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السيسي: تجاوزنا صعوبات الإصلاح الاقتصادي بفضل دعم المرأة المصرية

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شريف سليمان
02:10 م | الأربعاء 23 مارس 2022
السيسي

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المرأة المصرية سببت كبيرا وأصيلا لحالة النجاح التي تعيشها المرأة المصرية، مضيفا: «لا أبالغ في هذا القول، فالمرأة كانت في آخر 10 سنوات، مسؤولة ومحركة للأحداث وصانعة لها».

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022، التي يستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس: «في برنامج الإصلاح الاقتصادي، قلنا إننا محتاجين ندعم المرأة المصرية، فلولا دعم المرأة، ومحدش يفهمني غلط، الراجل موجود وله دوره، ما أنا راجل برضه، لكن المرأة هي الـ..»، وهنا قاطعه الحضور بالتصفيق.

دور المرأة في الإصلاح الاقتصادي

وأكمل الرئيس السيسي: «افتكروا بإنصاف، أي زوج يفتكر بإنصاف زوجته بتعمل إيه، وأي ابن والدته بتعمل إيه، أنا بقول بإنصاف ومش بانحياز، في الإصلاح الاقتصادي تحديدا، ظروف قاسية مرت علينا، لكن بدعم المراة مرينا من هذه الظروف».

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