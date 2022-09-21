السفارة الأمريكية في كييف: التعبئة الروسية دليل على ضعف موسكو

ذكرت السفارة الأمريكية في كييف، أنّ التعبئة الروسية دليل على ضعف موسكو، وفقًا لما نقلته قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين،اليوم، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، خلال كلمة وجهها لشعبه بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي

وقال «بوتين»، إنّ روسيا ستستخدم كل الوسائل الموجودة لحماية مواطنيها، منوها إلى أن الغرب تجاوز كل الحدود بسياساته العنيفة.

بوتين: روسيا ستستخدم كل الوسائل الموجودة لحماية مواطنيها

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن التعبئة الجزئية في الجيش ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، كما تشمل عسكريي الاحتياط الذين يمتلكون خبرة قتالية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في آخر فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.