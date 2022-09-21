خطوات تعديل جهة صرف المعاش.. اعرف المستندات والشروط المطلوبة

يستعد أكثر من 10 ملايين و717 ألفًا و51 مواطنًا من أصحاب المعاشات، وصرف معاشاتهم بدءا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وذلك من البنوك ومكاتب البريد ومن ماكينات الصرف الآلي أو من خلال المحفظة الإلكترونية للهواتف المحمولة.

جهات صرف المعاشات

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنَّ عمليات تحويل بطاقة الصرف الزرقاء «البلاستكية» القديمة التي انتهت صلاحيتها ما زالت مستمرة، مؤكّدة عبر الموقع الرسمي لها، أنَّه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش علي أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، لافتًا إلى أنَّه يمكن تحويل المعاشات إلى أي جهة من الجهات التالية :

- يمكن تحويل صرف المعاشات إلى مكاتب هيئة البريد.

- يمكن تحويل المعاشات إلى بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية سواء كارت ميزة أو حساب توفير.

- يمكن لصاحب المعاش تحويل معاشه على بنوك القرى.

- إتاحة تحويل المعاشات على الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

المستندات المطلوبة لتحويل صرف المعاشات

- إذا كانت جهة صرف المعاشات على أحد البنوك يتم موافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزه يتمّ موافاة التأمينات الاجتماعية بصورة كارت ميزة.

- إذا رغب صاحب المعاش في تحويل معاشه على أحد البنوك يتم موافاة التأمينات بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- يمكن تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، من خلال التوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها خط المحمول الخاص به، وتقديم طلب للفرع بفتح محفظة إلكترونية.

من جهته، أكّد بنك ناصر الاجتماعي أنَّ صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 سيكون متاحًا بفروع البنك المختلفة والمنتشرة في كل محافظات مصر.