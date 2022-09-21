الصين تدعو الأطراف المشاركة في الحرب «الروسية - الأوكرانية» إلى الحوار

دعت وزارة الخارجية الصينية، جميع الأطراف المشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية إلى الحوار، بعد خطاب الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، اليوم.

بوتين: الغرب لا يريد السلام بين روسيا وأوكرانيا

وأعلن بوتين، خلال كلمة ألقاها إلى الشعب، التعبئة الجزئية في الجيش، منوها بأن الغرب لا يريد السلام بين روسيا وأوكرانيا، ويهدف إلى إضعاف وتقسيم بلاده.

التعبئة الجزئية في الجيش الروسي ستشمل 300 ألف جندي احتياطي

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن التعبئة الجزئية في الجيش، ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، تشمل عسكريي الاحتياط الذين يمتلكون خبرة قتالية.

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وأعقبها فرض عقوبات من دول غربية على روسيا.