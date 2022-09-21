قطع المياه في 4 قرى بالمحلة لمدة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن انقطاع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق وقرى تابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، من الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 2 صباح غد الخميس، وذلك بسبب إجراءات أعمال إصلاح وصيانة في خط المياه الرئيسي.

أسباب قطع مياه الشرب بالمحلة

واوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن السبب وراء انقطاع المياه في تلك الفترة يرجع لوجود أعمال إصلاح كسر في خط 400 ملل في شبكات قرية كفر البسطويسي التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، ما أدى لغرق الشارع الرئيسي الذي يشهد الكسر.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن الأماكن التي ستتأثر بأعمال إصلاح خط ماسورة مياه الشرب بخط 400 ملل، 4 قرى وهي «الشهيدي، كفر البسطويسي، كفر دخميس، وطنبارة».

تدبير احتياجات المواطنين من المياه

وطالبت شركة مياه الشرب بالغربية، المواطنين القاطنين في تلك القرى الـ4 والمستشفيات والمخابز وغيرها من المصالح الحكومية والأماكن الهامة، اتخاذ التدابير اللازمة من المياه لاستخدامها خلال فترة الانقطاع، وحتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعي مع الساعات الأولى من صباح غدٍ الخميس.