خريطة قطع وضخ مياه الشرب في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات كفر الشيخ ومطروح وأسيوط والوادي الجديد عن قطع وضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لإجراء أعمال الصيانة.

أماكن ومدة قطع المياه

وقطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ المياه عن جميع أنحاء مركز ومدينة «فوه» اليوم السبت لمدة 4 ساعات بدأت من الساعة 10 صباحًا ويستمر ذلك حتى 2 ظهرًا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بمحطة مياه الشرب بمدينة «فوه».

وطالبت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» المواطنين القاطنين بنطاق مركز ومدينة فوة توفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع وحتى عودة ضخ المياه الشرب مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر صفحتها بـ«فيسبوك» عن مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم السبت الموافق 3 من شهر سبتمبر الجاري 2022 في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً على مرحلتين.

- منطقة خط «عجيبة» من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8.30 صباحًا.

- منطقة «شرق المدينة» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

إحلال وتجديد محطة الرفع

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن عودة ضخ المياه إلى منطقة «الوليدية» وقرية «منقباد» بعد الانتهاء من إجراء أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الوليدية لإعادة تأهيل شبكة المصافي بـ«بيارة» المحطة، لافتة إلى توفير سيارات مياه نقية ذات سعات مختلفة وبصفة دورية بالمناطق المتأثرة لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع.