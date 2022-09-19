خريطة قطع مياه الشرب في كفر الزيات لمدة 9 ساعات اليوم.. 6 شوارع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، انقطاع المياه في 6 شوارع بمركز ومدينة كفر الزيات، لمدة 9 ساعات، من الخامسة من مساء اليوم الاثنين، حتى الثانية من صباح غد الثلاثاء.

إحلال وتجديد خط المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، في بيان لها، أن السبب وراء انقطاع المياه عن مركز ومدينة كفر الزيات هو إجراء أعمال الإصلاحات وإحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 مللي، وربطه بالشوارع الفرعية في المناطق التالية إبراهيم واصل، والحاج سليم، والقطب واصل، وأحمد شوقي، والشيخ صالح.

تدبير احتياجات المواطنين

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز وغيرها من المصالح في تلك المناطق بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع للمياه عن المدينة، حتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعي، مع الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء، لافتة إلى توفير سيارات في تلك المناطق من أجل توفير مياه الشرب للمواطنين.