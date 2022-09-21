«الدولار» يرتفع لأعلى مستوى منذ 20 عاما بعد قرار بوتين إعلان التعبئة

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في الجيش الروسي، وفقا لما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

إعلان التعبئة الجزئية فى الجيش الروسى

وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في الجيش الروسى، اليوم الأربعاء، في خطاب موجه إلى شعبه حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن «التعبئة الجزئية ستشمل 300 ألف جندي احتياطي، ممن يملكون خبرة قتالية».

بوتين: الغرب يهدف لإضعاف وتقسيم روسيا

وفي كلمته، قال بوتين إن الغرب يهدف إلى إضعاف وتقسيم روسيا، ولا يريد السلام أو الحل السلمي للأزمة مع أوكرانيا.

وبدات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضي، ما دفع عدد من الدول الغربية إلى فرض عقوبات على روسيا.