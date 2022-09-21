الحكومة تنفي زيادة عدد ساعات الدراسة في المدارس الثانوية الفنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة في المدارس الثانوية الفنية اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

استمرار ساعات الدراسة كما هي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتطبيق خطة جديدة لزيادة عدد ساعات الدراسة في المدارس الثانوية الفنية اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2022/2023، مشددةً على استمرار ساعات الدراسة كما هي بجميع المدارس الفنية سواء «3 سنوات أو 5 سنوات حكومية أو خاصة».

وتابعت الوزارة، أنّه جار تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية في مدارس التعليم الفني، دون أي زيادة في عدد ساعات الدراسة المعتمدة المكونة من 40 ساعة دراسية بمختلف المدارس الثانوية الفنية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفندقية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

أهداف نظام الجدارات

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ نظام الجدارات يستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، من خلال تطوير مهارات الطلاب طوال فترة دراستهم دون الاعتماد على الحفظ، لتأهيلهم للحصول على وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

تطوير مناهج التعليم الفني

وفي سياق متصل، جارٍ تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفني من خلال بنائها وفقًا لمنهجية الجدارات، بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، حيث أُعيد بناء وتنفيذ 33 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2019/2020، ثم تطوير 15 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2020/2021، يليه تطوير 37 برنامجًا دراسيًا أخر خلال العام الدراسي 2021/2022، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا.

ويبدأ تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات نظام الثلاث سنوات بجميع المدارس دون استثناء، ويصل عددها إلى 850 مدرسة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبحلول عام 2024 ستكون منهجية الجدارات مطبقة بجميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.