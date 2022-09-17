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عاجل.. مجلس الوزراء ينفي أنباء إلغاء «6 ابتدائي»: «شائعات»

كتب:

محمد مجدي
11:36 ص | السبت 17 سبتمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يترد عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تنويه صادر عنه قبل قليل، ما يتردد في هذا الصدد على اعتباره «شائعات».

ومن المقرر أن يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا تفصيليًا لتفنيد الشائعة بعد قليل.

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رابط نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2022     
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.