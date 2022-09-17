عاجل.. مجلس الوزراء ينفي أنباء إلغاء «6 ابتدائي»: «شائعات»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يترد عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2022-2023.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تنويه صادر عنه قبل قليل، ما يتردد في هذا الصدد على اعتباره «شائعات».

ومن المقرر أن يصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا تفصيليًا لتفنيد الشائعة بعد قليل.