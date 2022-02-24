«التعليم» تنفذ برنامجا تدريبيا حول إعداد المناهج الدراسية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، سلسلة من التدريبات لكافة العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المجالات، لثقل قدراتهم ومهاراتهم، وإحاطتهم بمستجدات التعلم في مختلفة دول العالم، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تعزيز وتنمية خبرات ومهارات المعلمين بما يخدم العملية التعليمية.

تخريج طلاب ذوي قدرات عالية

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوحدة أعدت خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية وعالية الجودة لمعلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم أحد أهم الدعائم الأساسية لهذه المدارس، ولما لهم من دور فعال ومؤثر في نجاح العملية التعليمية، وتخريج طلاب ذوي قدرات ومهارات عالية، تمكنهم من القدرة على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

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وأضاف «بصيلة»، في بيان له، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ برنامج تدريب تربوي للمعلمين حول المناهج واستراتيجيات التعلم وأنواعها، يهدف إلى إثراء خبرات المعلمين في الجوانب المتعلقة بتطبيق الخطة الزمنية الدراسية وفقا لوثيقة التخصص، وجوانب التعلم الثلاثة وفق منهجية الجدارات، بالإضافة إلى آليات تنفيذ الإجراءات السليمة لتصميم برنامج تدريبي للطلاب في مجال تخصصهم، وتصنيف وتطبيق استراتيجيات التعلم النشط المختلفة وفقا لمتطلبات الموضوعات الدراسية.

وذكر أن التدريب ركز على: تحديد أنماط التعلم للطلاب الواجب مراعاتها عند تدريبهم، تصنيف وتطبيق إجراءات الإدارة الصفية السليمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، تطبيق الأنشطة الصفية واللاصفية المختلفة وفقا لمتطلبات الموضوعات الدراسية، تصنيف أدلة التقييم وتطبق الأساليب المختلفة لقياس مخرجات التعلم وفقا لجوانب التعلم الثلاثة، تنفيذ إجراءات التقييم السليم لإعداد بنوك أسئلة وفقا لضوابط التقييم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.