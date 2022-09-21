الدفاع البريطانية تستنكر دعوة بوتين إلى تعبئة الجيش الروسي: أخلف وعده

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أخلف وعده الذي أكد فيه بأنه لن يدعو إلى تعبئة الجيش، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسى

أعلن الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، قبل قليل، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، خلال خطاب وجهه إلى الشعب، بشأن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن عمليات الضم «غير القانونية» لأراض أوكرانية، إقرار بالفشل الروسي.

الدفاع البريطانية: التعبئة اعتراف بفشل الحرب

قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس، إن تهديدات الرئيس الروسي لا تخفي حقيقة أن روسيا أصبحت منبوذة عالميا، مؤكدا أن إعلان التعبئة في روسيا، اعتراف من بوتين بفشل حربه في أوكرانيا.

وشددت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان، على أنه يجب أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد، قائلة: «خطابه اليوم يمثل تهديدا مقلقا».