«التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء».. محاضرة في مكتبة الإسكندرية غدا

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، غدا الخميس، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء، المتحف المصري الكبير نموذجًا».

محاضرة «أونلاين» في مكتبة الإسكندرية

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فإن المحاضرة يلقيها كل من محمود عزالدين، مدرب معتمد بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتور طارق محمود عطية، أستاذ هندسة التشييد وإدارة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

موعد محاضرة التنمية المستدامة والمتاحف الخضراء

وتُبث المحاضرة غدا الخميس 22 سبتمبر الجاري، في الواحدة ظهرا، عبر صفحة متحف الآثار على «فيس بوك».

وتلقي المحاضرة الضوء على مفهوم التنمية بوجه عام والتنمية المستدامة بوجه خاص، ولماذا يتجه العالم للتنمية المستدامة، وما الهدف منها ومعرفة أبعادها، بالإضافة إلى التعرف على أنواع المتاحف المختلفة والتي من بينها المتاحف الخضراء، ولماذا تم اعتماد المتحف المصري الكبير كأول متحف أخضر في مصر.