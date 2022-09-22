أسعار الخضروات اليوم الخميس 22-9-2022 في الأسواق المصرية

واصلت أسعار الخضروات الحفاظ على استقرارها في الأسواق المصرية، بمختلف أنواعها، إذ تحتل الخضروات بأنواعها محل اهتمام الكثير من المواطنين خاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد بأيام قليلة.

وفي إطار حرص العديد من الأشخاص على شراء الأنواع المختلفة من الخضروات نظرًا لأهميتها في تحضير العديد من الأكلات وإعداد طبق السلطة، واحتوائها على الفيتامينات المهمة للجسم، تقدم «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الخميس 22 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضراوات اليوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 في الأسواق، وجاءت كما يلي:

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و7 جنيهات.

كما اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بنوعيه الأحمر والأخضر إلى 6 و8 جنيهات وفق جودته.

تراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا اليوم بين 16 و18 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيه.

اختلف سعر كيلو الكوسة بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الجزر بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 4 و6 جنيهات.