أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21-9-2022 في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، ما بين الطماطم والبصل والخيار والجزر، إذ يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة الأسعار يومًا بعد يوم لأهميتها في إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات المختلفة والمعادن التي يحتاجها.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 21 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 في الأسواق، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 6 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 6 و7 جنيهات، كما اختلف سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفلفل البلدي الحار بنوعيه الأحمر والأخضر بين 6 و8 جنيهات.

وسجل سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سجل سعر كيلو الطماطم بين جنيهان و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيه.

اختلف سعر كيلو الكوسة بين 3.5 جنيه و6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الجزر بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه.

اختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 9 و17 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية بين 14 جنيها و20 جنيهًا.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 4 و6 جنيهات.