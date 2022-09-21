«الدوما» الروسي يوافق على قرار بوتين إعلان التعبئة الجزئية بـ389 صوتا

أعلن مجلس الدوما الروسي، أنّ 389 عضوا صوتوا بـ«نعم» على إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، مقابل امتناع عضو واحد عن التصويت، وذلك خلال اجتماع لمناقشة حيثيات قانون التعبئة العسكرية الجديد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي

وكان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أعلن صباح اليوم إعلان التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، خلال خطاب للشعب الروسي بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وستشمل التعبئة الجزئية في الجيش الروسي 300 ألف جندي احتياطي، منهم العسكريون الذين يمتلكون خبرة قتالية، وفقا لما أوضحت وزارة الدفاع الروسية.