وزير الصحة: استراتيجية الملكية الفكرية ستسهم في تطوير صناعة الدواء

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الرعاية الصحية وقطاع الدواء من أكثر المستفيدين من الابتكارات والعلوم الخاصة بالتكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فإن المنظومة الطبية تتجه نحو الطب الشخصي والتجددي، ما يعني ظهور كم كبير من براءات الاختراع والاختراعات العلمية خلال الفترة المقبلة.

الأفكار لابد لها من تشريعات تحميها

وأشار إلى ضرورة وجود سياسات تحمي الملكية الفكرية وحقوق الباحثين، فالأفكار لابد لها من تشريعات تحميها، ومصر غنية جدا بالكفاءات العلمية والبحثية والدليل أن معظم الأبحاث العلمية يتصدرها قطاع الطب والدواء، مشددا على أن مصر غنية جدا بالبنية التحتية الضخمة في مجال الصناعات الدوائية التي قد تستفيد من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ويتم استغلال هذه المقدرات لصالح المواطن المصري.

تطور الرعاية الصحية وصناعة الدواء

وأضاف وزير الصحة والسكان خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس السيسي أن إدارة الملكية الفكرية ونشر هذا الوعي في بيئة الأعمال والبحوث العلمية سيؤدي إلى تطور الرعاية الصحية وتطور صناعة الدواء، فإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمصر سيكون له أثر عظيم على تحسين الخدمات الصحية ووجود دواء آمن، بالإضافة لتحسين النمو الاقتصادي، فهذه الاستراتيجية سيكون لها تأثير كبير على مستقبل مصر وخاصة الرعاية الصحية وصناعة الدواء.