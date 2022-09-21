كل ما تريد معرفته عن حفل مهرجان القاهرة للدراما قبل انطلاقه الليلة

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني، مساء اليوم، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، ويذاع حفل توزيع الجوائز حصريًا على شاشة قناة «DMC»، إذ تتولى الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت، تقديم الحفل وإجراء اللقاءات مع الفناني على السجادة الحمراء.

ونافسى على جوائز النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، 26 عملًا دراميًا عُرضوا خلال الموسم الرمضاني السابق، لاختيار الأعمال الأفضل والعناصر الفنية المميزة التي تتضمنها تلك الأعمال، بجانب تكريم المبدعين في تلك المجالات ليؤدي دورًا مهمًا في تشجيع المواهب المتميزة، وإثراء المشهد الدرامي بالإضافة إلى دعم الصناعة وأفرادها، الذي يقود بعد ذلك لخلق مناخًا صحيًا يدفع التطوير إلى مدى أبعد يتوافق مع الرؤية الحالية للدراما والدور الذي تلعبه في التنوير والتثقيف.

معلومات عن حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

- يشهد حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما، تكريم عددًا من المبدعين والرواد من بينهم: النجم صلاح السعدني، الفنانة صفية العمري، المخرج جمال عبد الحميد، السيناريست محمد جلال عبد القوي، والمنتج الراحل ممدوح الليثي، بالإضافة إلى عدد من الأسماء الأخرى سيتم الإعلان عنها خلال الحفل.

- تولى الموسيقار هشام خرما تأليف الموسيقى التصويرية للحفل وتوزيع الجوائز، بالإضافة إلى إحياء حفل الافتتاح الرسمي.

- يقدم الفنان مدحت صالح الأغنية الرسمية لمهرجان القاهرة للدراما، وهي من كلمات طارق علي وألحان أحمد حمدي رؤوف.

- يضم الحفل عدد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها عدد من الفنانين والإعلاميين على مدار الحفل، ومن بينهم كارولين عزمي وأحمد داش.

- تمنح الجوائز لجنة التحكيم برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، وتضم في عضويتها كلا من الناقدة خيرية البشلاوي، الكاتب حاتم حافظ، المخرج تامر محسن، الموسيقار راجح داود، بالإضافة إلى الفنانين أحمد السقا، محمد ممدوح، وصابرين.

- يتنافس على جوائز المهرجان 26 عملا دراميًا، تم عرضهم خلال موسم الدراما الرمضانية 2022، على 14 جائزة من بينها: أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل إخراج، أفضل مؤلف، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل تتر، أفضل تصوير، بالإضافة إلى 6 جوائز في فئة التمثيل.

- وتتضمن قائمة الجوائز أيضًا، جائزتَي «أحسن أسطى»، التي تقدم لأحد الفنيين من صناع الدراما، وجائزة أفضل مخرج منفذ.