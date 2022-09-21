لقاء سويدان عن مهرجان القاهرة للدراما: يعيد الجمهور لأجواء الثمانينات

ساعات قليلة تفصلنا عن الدورة الأولى التأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني، والهادفة إلى تقييم الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفن، ويُعرض حصريًا عبر فضائية «dmc» على الهواء مباشرة.

ويسعى مهرجان القاهرة للدراما إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي، بجانب دعم الفن كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية.

لقاء سويدان تتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

وتعليقًا على الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، قالت الفنانة لقاء سويدان: «هذه المرة الأولى التي ينطلق فيها مهرجان خاص بالدراما التليفزيونية، مهرجان مُهم سيكرم ممثلين عظماء في مصر».

وأضافت «سويدان» خلال بث مباشر«لايف» على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «سنشاهد المسلسلات التي تربينا عليها، وأتمنى تقديم شيء هام وراقي، ونحن على ثقة كبيرة في دكتور يحيي الفخراني، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، سيشاهد الجمهور شيء مختلف يعيده إلى دراما الثمانينات، سنعيد لكم ذكريات المسلسلات القديمة الشيقة».