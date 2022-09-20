كارولين عزمي تقدم إحدى فقرات مهرجان القاهرة للدراما

يجري الآن في مسرح المنارة الاستعدادات الأخيرة لحفل مهرجان القاهرة للدراما، والبروفات النهائية للحفل في الوقت الحالي بحضور يحيى الفخراني رئيس المهرجان، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وصابرين عضو مؤسس للمهرجان وعضو لجنة التحكيم، بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.

فقرات متنوعة بالحفل

ويضم الحفل عددا من الفقرات يقدمها عدد كبير من الفنانين من الذين عملوا في الدراما طوال الــ4 سنوات الماضية، فلا يوجد مقدم رئيسي للحفل، ولكن هناك العديد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين.

ومن ضمن مقدمي الفقرات كارولين عزمي التي تقدم إحدى الفقرات ومعها في نفس الفقرة أحمد داش.

التكريمات

ويجرى تكريم عدد كبير من الفنانين القدامى، من بينهم السيناريست محمد جلال عبد القوي، المخرج جمال عبد الحميد، الفنانة نادية الجندي، الفنان صلاح السعدني، الفنانة صفية العمري، ممدوح الليثي.

يرأس لجنة تحكيم كل من المهرجان أنعام محمد علي، ويشارك في عضويته كل من السيناريست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

المسلسلات المنافسة

ويتنافس على جوائز المهرجان 25 مسلسلا، وهي: «في بيتنا روبوت 2، الكبير أوي 6، جزيرة غمام، ملف سري، مكتوب عليا، المشوار، توبة، بطلوع الروح، مين قال، وجوه، عودة الأب الضال، مزاد الشر، بابلو، شغل في العالي، بيت الشدة، دايما عامر، يو تيرن، أحلام سعيدة، فاتن أمل حربي، دنيا تانية، انحراف، رانيا وسكينة، المداح 2، راجعين يا هوى، سوتس بالعربي».