14 فئة للجوائز بالدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.. تعرف عليها

تنطلق الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، بعد ساعاتٍ قليلة، بمركز المنارة، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع الفن، فيما يُعرض حصريًا عبر قناة دي إم سي، على الهواء مباشرة.

ويترقب مُتابعو ومُحبو الفن، لمتابعة هذا الحدث الفني الذي يُعد الأول من نوعه كمهرجان مُتخصص في الدراما، إذ يتطلع البعض لمعرفة فئات الجوائز، وذلك قبل إعلان أسماء الأعمال الفائزة.

فئات الجوائز

وتستعرض «الوطن» فئات الجوائز، والتي يبلغ عددهم 14 فئة، وهم كالتالي:

- أفضل ممثل

- أفضل ممثلة

- أفضل ممثل صاعد

- أفضل ممثلة صاعدة

- أفضل ممثل دور ثانٍ

- أفضل ممثلة دور ثانٍ

- أفضل مسلسل

- أفضل مسلسل كوميدي

- أفضل مخرج

- أفضل مؤلف

- أفضل ديكور

- أفضل موسيقى تصويرية

- أفضل تتر

- أفضل تصوير

ويسعى مهرجان القاهرة للدراما، لتسليط الضوء على الدور البارز الذي طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي، بجانب دعم الفن كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية.

مشاهدة 26 مسلسلًا مصريًا

ويهدف المهرجان لتشجيع الفنانين الذين يقدمون الفن المصري في أبهى صوره، والارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال الدرامية المقدمة على مدار العام، فضلًا عن تلبية توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030 والتي اهتمت بالفنون والثقافة بدرجة تعكس تقدير الدولة للفن ودوره .

وانتهت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة المخرجة إنعام محمد علي، من مشاهدة 26 مسلسلًا مصريًا، بشأن التقييم، استعدادًا لمنح الفائزين، الجوائز الليلة.