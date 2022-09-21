الدفاع الروسية: بدء تنفيذ التعبئة الجزئية.. وإجراءات لمنع خرق القانون

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، التوقيع رسميا على أوامر التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، وبدء تنفيذ القرار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأوضح شويجو، أنّه سيتم اتخاذ إجراءات لمنع خرق القانون أثناء تنفيذ التعبئة، قائلا: «حان الوقت للاستفادة من خبرات التدريبات السنوية»

إعلان التعبئة الجزئية فى الجيش الروسى

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، المقرر أن تشمل 300 ألف جندي احتياطي، منهم العسكريون الذين يمتلكون خبرة قتالية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.