الصحة: قبول ترشح مصر لريادة «أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الاتهاب الكبدي»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قبول ترشح مصر لريادة مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبدي الوبائي «فيروس سي»، للعمل وسط جهود دولية بهدف تسريع وتيرة القضاء على الالتهاب الكبدي «فيروس سي» بحلول عام 2030، تماشيا مع تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأهداف منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك بحسب بيان عن وزارة الصحة صادر اليوم، خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، مساء أمس، في فعاليات اطلاق مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبدي الوبائي «فيروس سي»، بحضور جون وورد، رئيس التحالف العالمي للقضاء على الالتهاب الكبدي، وتُقام الفعاليات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ77 بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 حتى 26 سبتمبر 2022.

إنجازات الدولة للقضاء على فيروس سي

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض وزير الصحة والسكان، الإنجازات والآليات التي اتبعتها الدولة المصرية للقضاء على المرض المزمن فيروس سي، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، مؤكدًا أنّ هذا الملف شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ووضعه كأولوية لرؤية مصر الصحية، حيث حرصت على تسخير الإمكانيات والموارد والدعم اللوجيستي للوصول لهذا الإنجاز العالمي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير استعرض إنجازات مصر بملف التصنيع الدوائي لجميع العقاقير المضادة للفيروسات، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية تمتلك إمكانيات بشرية ضخمة وبنية تحتية مميزة، بما أمكنها من الاكتشاف المبكر وعلاج ملايين المرضى بوقتٍ قياسٍ.

عبدالغفار: مصر مستعدة لمشاركة خبراتها وخططها مع الدول التي تعاني من فيروس سي

وتابع أنّ الوزير أكد تقديم سبل الدعم والإمكانيات والموارد لإطلاق هذه المجموعة الدولية تحت مظلة الأمم المتحددة، إضافة إلى استعداد الدولة المصرية لتقلد منصب رئاسة المجموعة للعام الأول، نظرًا لما تمتلكه مصر من خبرات في هذا الملف، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية لا تدخرًا جهدًا في مشاركة خبراتها وخططها الناجحة في ملف القضاء على فيروس سي، ومساعدة الدول التي تشهد ارتفاعا في أعداد المرضى.

من جانبه، أعرب رئيس التحالف العالمي للقضاء على الالتهاب الكبدي، عن سعادته لترؤس مصر فعاليات القضاء على التهاب الكبدي الوبائي فيروس سي الدولية، نظرًا لخبرة مصر الكبيرة في هذا الملف، مؤكدًا أنّ هذا الانضمام سيكون له أثر كبير في تخفيف حدة المرض وأعداد المصابين حول العالم.

وعلى هامش فعاليات التحالف، قدّمت هبة مصطفى، نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة بنيويورك، دعمًا مصريًا يتمثل في شحنة أدوية لعلاج فيروس سي لجمهورية غانا، تضامنًا من جمهورية مصر العربية ودعمها للدول الأفريقية التي تعاني من هذا المرض.

حضر اللقاء، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، والبروفيسور هارفي التر والبروفيسور مايكل هوتون الحائزين على جوائز نوبل بمجال الطب، وعدد من ممثلي دول: غانا، والبرتغال، والأرجنتين، وجورجيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا، وأوغندا، وماليزيا، والصين، وشيلي، وكوريا، ونيجيريا، وتنزانيا، وسيراليون، وممثلي عدد من المنظمات الدولية كـ(منظمة الصحة العالمية، والتحالف الدولي للقضاء على الالتهاب الكبدي، والمركز الأفريقي للتحكم والسيطرة، وصندوق تمويل الإلتهاب الكبدي.