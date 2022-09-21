الكرملين: تحديد الفئات المستثناة من قرار التعبئة الجزئية في الجيش قريبًا

أعلنت الرئاسة الروسية، أنها بصدد تحديد الفئات المستثناة من قرار التعبئة الجزئية في الجيش الروسي قريبًا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

ورفض الكرملين التعليق على فكرة إغلاق الحدود الروسية لمنع فرار رافضي التعبئة، قائلا: «ستكون هناك ضوابط بشأن الخروج من روسيا وسنوضحها قريبا».

ضوابط بشأن الخروج من روسيا

وأوضح الكرملين أن قرار التعبئة سببه مواجهة روسيا للقدرات الكاملة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، لافتًا إلى أن قرار التعبئة يستهدف حشد 300 ألف عسكري.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، خلال كلمه وجهها لشعبه بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.