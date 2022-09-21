«التعليم» تضع خطة للقضاء على الدروس الخصوصية بأفلام تعليمية ومجموعات تقوية

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة للقضاء على الدروس الخصوصية مع بداية العام الدراسي الجديد وتوفير بدائل للطلاب من خلال منصات تعليمية ودمج التكنولوجيا بالحصص الدراسية «حصص المشاهدة»، ومجموعات تقوية في المدارس.

تفعيل مجموعات التقوية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاباً دوريًا تضمن عدة إجراءات لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، تمهيدا للقضاء عليها، بغية تخفيف العبء عن أولياء الأمور، مؤكداً تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية، وتسجيل الطلاب بقوائم المجموعات وفقاً للقرار الوزاري المنظم.

دمج التكنولوجيا والأنشطة بالحصص الدراسية

كما تضمنت خطة مكافحة الدروس الخصوصية، بالكتاب الدوري دمج التكنولوجيا والأنشطة خلال اليوم الدراسي بالمدارس، من خلال توظيف قنوات مدرستنا في إثراء العملية التعليمية بتخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية «حصتين دراسيتين مدة الفترة الواحدة»، للطلاب من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات.

ويقوم مسئول التطوير التكنولوجي بتحديد المادة العلمية التي يتم عرضها على الطلاب، ووضع جدول لمواعيد إذاعة المحتوي التعليمي، لأكثر من فصل في نفس الفترة عبر السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر.

إجراءات ضد ممارسي المهنة دون حق

حث أكدت وزارة التربية والتعليم، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بالتواجد في الحصص المقررة بالمدرسة وفقاً للجدول، مؤكدة اتخاذا الإجراءات القانونية، لا سيما المتغيبين عن المدرسة من المعلمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة على ممارسي مهنة التدريس دون وجه حق، سواء من خلال «إجازات بدون مرتب، أو إجازات طويلة»، لإعطاء الدروس الخصوصية بالسناتر ومراكز الدروس الخصوصية.