توجيهات عاجلة من «التعليم» لمكافحة الدروس الخصوصية.. بينها تفعيل مجموعات التقوية

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية، ومتابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية، بما يضمن استمرار الطلاب في العملية التعليمية، وكذا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، تلك الظاهرة الفاسدة، والمضرة بالمجتمع بغية تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وكلف الوزير، بعقد لقاءات دورية بين مديري المديريات والإدارات والمدارس مع أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، يجري خلالها الاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، والتأكيد على تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وعقدها إذا تطلب الأمر ذلك.

جاء ذلك خلال الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم، لتحديد شكل المنظومة التعليمية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

مسابقات لأوائل الطلبة بمختلف المراحل التعليمية

وطالب الوزير، بضرورة الالتزام بقيام المعلمين الذين يجري تدريبهم على البرامج الدراسية المطورة بتدريس تلك البرامج، والعمل على تدريب باقي المعلمين، بالتنسيق مع قطاعي التعليم العام والفني، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم، فضلا عن رفع الوعي الثقافي بصفة عامة والوعي البيئي بصفة خاصة لدى الطلاب، وزيادة عدد الأشجار، والمساحات الخضراء بالمدارس، تماشيا مع المخرجات المتوقع صدورها من مؤتمر التغيرات المناخية الذي تستضيفه الدولة المصرية.

وأكد الوزير، ضرورة تفعيل حصة الريادة والإدارة الذاتية داخل الفصول؛ لاختيار رائد الفصل، ومقرري الأنشطة، والاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصـة مـن الطلاب، والمعلمين، والإداريين، والعمـل علـى تـوفير سبل الرعايـة لـهـم، لا سيما النفسية، وعقد لقاءات دورية شهرية معهم، وذلك بحضـور كـل مـن مـديري: المديريات، والإدارات، والمدارس، واتخاذ ما يلزم من إجـراءات، لتذليل أيـة صـعوبات أو معوقات قد تحول بينهم وبين تحقيقهم لأهدافهم وتحصيلهم الدراسي مع التأكيـد علـى تخصيص أماكن مناسبة لهم في الأدوار الأرضية بالمدارس، والمنشآت التعليمية.

وطالب الوزير، بعدم تنفيذ أية برامج أو دورات تدريبية للعاملين، من المعلمين والإداريين، سواء أكانت داخلية، أو جهات مانحة، أو غيرهما، إلا بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وذلك في ضوء القرارات الوزارية، والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، والاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعلم، التي في ضوئها يحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بواجبات منزلية.

إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى

ودعا الوزير إلى سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى، بمراحل التعليم المختلفة، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب، واللائق بالمدرسة، والالتزام بشروط القبول بالحلقة الأولى بالمرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال؛ وفقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وطالب بتوزيع المهام، والأدوار على أعضاء هيئة التعليم بالمدارس، ومتابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي، لا سيما خلال بدء اليوم الدراسي، والفسحة المدرسية، وموعد الصراف الطلاب من المدرسة؛ حفاظا على تأمين الطلاب وسلامتهم، ولا يسمح بخروج أي من العاملين بالمدرسة، إلا من خلال تصريح كتابي.