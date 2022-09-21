«التعليم»: إجراءات قانونية ضد أي معلم لا يفعّل الأنشطة المدرسية

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة للإدارات على مستوى الجمهورية لتنفيذ الأنشطة التربوية بالمدارس في العام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحة أنه في حالة عجز داخل المدرسة يسند النشاط لأي معلم مادة دراسية لم يستكمل نصابه القانوني من فترات الدراسة بمادته على أن يتفق النشاط وميوله وفق المادة 8 من القرار الوزاري 313 لحين سد العجز.

إجراءات قانونية حيال معلمي الأنشطة الذين لا يفعلون أنشطتهم

وحذرت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات من اتخاذ الإجراء القانوني حيال معلمي الأنشطة الذين لا يقومون بتفعيل أنشطتهم على مستوى الطلاب، مع ضرورة مراعاة عدم تواجد النشاط بالفترات الأخيرة لليوم الدراسي.

-وشددت على ضرورة إدراج جميع المعلمين والأخصائيين بالجدول المدرسي، تواجد النشاط بالجدول المدرسي في جميع أيام الأسبوع.

- مراعاة عدم تواجد النشاط الاختياري والإجباري في يوم واحد للفصل الواحد التعليمي.

- تكليف إدارات المدارس والموجهين بمتابعة الممارسات العملية للأنشطة داخل المدرسة.

حظر عقد أي اجتماعات أو تدريبات للمعلمين أثناء اليوم الدراسي

- تكليف التوجيهات الفنية بعدم إصدار أي نشرات تتعلق بفترات الدراسة إلاً بعد مراجعة المرحلة التابعة لها المدرسة بالمديرية والإدارة.

- حظر عقد أي اجتماعات أو تدريبات للمعلمين أثناء اليوم الدراسي خارج المدرسة حتى لا يتم تعطيل الجدول المدرسي إلًا التدريبات الخاصة بالترقي وذلك في ضوء الكتاب الدوري للوزارة رقم 18 الصادر بتاريخ 30/1/2011.

- يسمح بتقسيم الفترات في المواد الدراسية والأنشطة التي تحتاج لذلك هـ 135 بدليل المعلم.

مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة

- خطة النشاط الصيفي ولا صيفي لخطة استرشادية للمعلم كما ورد ص 110 و1120بدليل المعلم.

- يسمح للمعلم بابتكار خطة للنشاط مستغلاً إمكانات المدرسة والبيئة المحيطة، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في اختيار النشاط المناسب له من حيث الوقت والجهد.